Futbol Haberleri

Thomas Reis: 'Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Thomas Reis#Konferans Ligi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 23:32

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

Elbette kendimi çok mutlu hissediyorum, takımımla gurur duyuyorum. Maçın ilk dakikalarından itibaren çok baskılı oyun sergiledik. Maçın belli anlarında zorlandığımız da oldu. Yakalamış olduğumuz iyi şekilde değerlendirdik. Takım halinde çözümler ürettik. İlk yarıda daha fazla gol de atabilirdik. İkinci yarıda da çok iyi performans sergiledik. Taraftarımızın desteği de inanılmazdı. Onlarla daha güçlüyüz. Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle mutlu ve gururluyum. Samsun'daki insanları çok mutlu ettik. Samsun'u değil Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz.

OYUNCULARIM DAHA ÇOK HAK EDİYOR

Elbette şahsen gururluyum ama normal şartlarda çok fazla benim ismimi söylediğinde taraftarlarımız, gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü bu başarının mimarı futbolcular. Sahada onlar savaşıyor. Oyuncuların gitmesini tercih ediyorum. Sonrasında beni çağırdılar, içeri gitmiştim ama çıkıp taraftarların yanına gittim. Biz bir aileyiz ama övgüyü oyuncularımız daha çok hak ediyor.

DİNLENMEK ÖNEMLİ

Elbette son 2 maçtan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oynayacağımız her maç, şu ana kadar olduğu gibi zor geçecektir. Almış olduğumuz puan ve liderlik nedeniyle mutluyuz. En önemlisi güzelce dinlenmek çünkü pazar günü Süper Lig'de önemli bir maç var. 3 hafta sonra İzlanda'ya gideceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Şu an 9 puandayız.

