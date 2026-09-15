×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Thomas Reis, Trabzonspor'da! İmza için şehre geldi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Teknik Direktör#Thomas Reis
Thomas Reis, Trabzonsporda İmza için şehre geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 21:18

Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile anlaşmaya vardı Alman teknik adam imza için şehre geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları kapsamında Thomas Reis isminde karar kılındı. 

Thomas Reis, Trabzonsporda İmza için şehre geldi

ŞEHRE GELDİ

Daha önce Samsunspor’u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets’in başında bulunan Alman teknik adam, özel uçakla Trabzon’a ulaştı.

Trabzon’a gelen Reis’in, bordo-mavili kulüp yönetimiyle son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Thomas Reis, Trabzonsporda İmza için şehre geldi

THOMAS REIS'IN KARNESİ VE SÜPER LİG TECRÜBESİ

Haberin Devamı

Daha önce Türkiye’de Samsunspor’un başında 1,5 yıla yakın görev yapan ve kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis, ligi ve Türk futbol yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor.

Bu sezon Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında çıktığı 11 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor yönetimi tarafından takımın disiplin ve fiziksel kondisyon eksikliğini giderebilecek en uygun aday olarak görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Teknik Direktör#Thomas Reis

BAKMADAN GEÇME!