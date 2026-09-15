Thomas Reis, Trabzonspor'da! İmza için şehre geldi

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Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları kapsamında Thomas Reis isminde karar kılındı.

ŞEHRE GELDİ

Daha önce Samsunspor’u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets’in başında bulunan Alman teknik adam, özel uçakla Trabzon’a ulaştı.

Trabzon’a gelen Reis’in, bordo-mavili kulüp yönetimiyle son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

THOMAS REIS'IN KARNESİ VE SÜPER LİG TECRÜBESİ

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Daha önce Türkiye’de Samsunspor’un başında 1,5 yıla yakın görev yapan ve kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis, ligi ve Türk futbol yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor.

Bu sezon Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında çıktığı 11 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor yönetimi tarafından takımın disiplin ve fiziksel kondisyon eksikliğini giderebilecek en uygun aday olarak görülüyor.