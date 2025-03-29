×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Thomas Reis: "Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz!"

Güncelleme Tarihi:

#Thomas Reis#Samsunspor#Süper Lig
Thomas Reis: Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 19:54

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa’ya mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, kafalarını kaldırıp, Antalyaspor maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, müsabakanın zor geçtiğini belirterek, "Daha önce oynadığımız futbola kavuşmak istiyorduk. Bizim adımıza en önemli nokta aslında buydu." dedi.

Kalitelerini göstermek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

"Geri çekilip beklemeye değil, kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içerisinde de önemli pozisyonlar yakaladık. Aynı zamanda Trabzon iyi bir takım. Şimdi yeni bir hocaları var ve o da gerçekten çok iyi bir hoca. Kendisine başarılar diliyorum. Ama bugün maça baktığınızda gerçekten 3 puanı kazanabilirdik. Daha önce de belirttiğim gibi bu sene biz önemli sakatlıklar yaşadık. Özellikle yeni yıl öncesi ve sonrasında Djalma, Fofana gibi oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Onlar uzun süre zaten takımdan ayrı kaldı. Daha sonra santraforlarımızın neredeyse hepsi sakatlandı. Bugün de sahada yer alamayan, cezalı oyuncularımız vardı."

Haberin Devamı

Bulgar teknik adam, sahada bulunan tüm oyuncularının özverili bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek, "Bu gerçekten çok önemliydi. Ama maçın geneline baktığınızda hem bizim hem de Trabzon adına zor bir maçtı. Biraz önce belirttiğim gibi bizim için en önemli nokta daha önce oynadığımız kendi futbolumuza kavuşmak. Doğru yoldayız diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Gözden KaçmasınBrezilya Milli Takımında Jorge Jesus sesleri: Taraftarın favorisi o oldu Fenerbahçedeyken de olmuştu...Brezilya Milli Takımı'nda Jorge Jesus sesleri: Taraftarın favorisi o oldu! Fenerbahçe'deyken de olmuştu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Thomas Reis#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!