Thomas Reis: 'Takımımın gösterdiği performansla gurur duydum'

Thomas Reis: Takımımın gösterdiği performansla gurur duydum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 23:05

UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a elenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendikleri maçın ardından konuştu.

İşte Thomas Reis'in açıklamaları;

Zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunulmaması için hakemler vardır. Maçın ilk dakikalarından itibaren dördüncü hakemi rakibimizin zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunması nedeniyle uyardım. Ama maçın sonunda sadece 6 dakikalık bir süre verildi.

GURUR DUYDUM

Sonuç itibarıyla hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Bugün takımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız, golü atmanız gerekir. Özellikle ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik.

DESTEK SEBEBİYLE MUTLUYUM

Umarım iyi performansımızı Konferans Ligi'nde de gösterebiliriz. Taraftarımızın gösterdiği destek sebebiyle çok mutlu oldum. Umarım taraftarımızın bu desteğini lig maçlarında da görebiliriz. Bugün gösterdiğimiz mentaliteyi Trabzonspor karşısında da göstermek istiyoruz.

