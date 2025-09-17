×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Thomas Reis: 'Oyuncularımın süreye ihtiyacı var!'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Thomas Reis#Kasımpaşa
Thomas Reis: Oyuncularımın süreye ihtiyacı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 23:45

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, sonucunun adil olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "Basın toplantısını çok kısa tutacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Sonuç bence adil oldu. 2 takım da çok fazla pozisyon yakalayamadı. Maç 0-0 bitti ve puanlar paylaşıldı. Ofansif birçok oyuncudan yoksun oynamak zorunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Bu maçı da tekrar izleyeceğiz ve nelerin eksik olduğunu göreceğiz. Takım ruhumuz mevcut. Bugün dar kadroyla mücadele ettik. Geçen yıl birbirleriyle oynayan, tanıyan oyuncular çoktu. Bu sene birçok oyuncu geldi. Oyuncuların birbirlerini tanıma adına biraz daha süreye ihtiyaçları var" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Thomas Reis#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!