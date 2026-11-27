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UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofia'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

Maçtan önce de ifade etmiştim, zor bir maç olacağını söylemiştim. Oyuna girmekte biraz geciktik. Sonrasında sahada daha iyi davranmaya başladık. Puan almak her zaman çok güzel. Mutlu ve gururluyum. Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık.

BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ

Benim için önemli olan takımın inanmasıydı, bunu görmek beni mutlu etti. İlk yarıda en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama ikinci yarıda daha iyi, daha güçlü bir oyun ortaya koyduk. 9 puana ulaştık. Bizim için kolay değildi ama şu anda odaklanacağımız Göztepe maçı. Şu anda yapmamız gereken bu maça odaklanmak ve dinlenmek.