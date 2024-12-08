Thomas Reis: 'O maçta daha agresif olmamız gerekecek'

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk yarı sahada yüzde 50’ye, yüzde 50 bir oyun vardı diyebilirim. Defansif anlamda çok fazla top kaybı yaptık ve geriye çok koşmak zorunda kalmamız güç kaybı yaşamamıza sebep oldu. Soyunma odasında arkadaşlarımızla bu konuda konuştuk. Fakat ikinci yarının başından itibaren yediğimiz gollerle oyunun hâkimiyetini kaybettik. Bu maçtan alacağımız dersler olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz ama Eyüpspor bizden daha iyi mücadele etti. Eyüpspor’un da iyi bir takım olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.

"Sivasspor karşısında çok daha fazla agresif olmamız gerekecek"

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Ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hakkında da konuşan Reis, "Bulunmuş olduğumuz pozisyonu savunmak istiyoruz ve bu yüzden mücadele ediyoruz. Bugün sergilenen oyunun yorgunluktan dolayı olduğunu söyleyemem. Oyuncularıma 3 gün izin verdim. Sonrasında haftaya oynayacağımız Sivasspor müsabakasına hazırlıklarımızı başlatacağız. O maçta Sivasspor karşısında çok daha fazla agresif olmamız gerekecek" şeklinde konuştu.