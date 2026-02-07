Thomas Reis: 'Ne yazık ki Kante ve Sterling alamadık!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Thomas Reis, "Sonuç sebebiyle değil, performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Trabzonspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz birçok şeyi eksik yaptık. İyi oynadığımız bölümler vardı. Sonrasında iyi de oynadık ama beklemediğimiz bir gol yedik. Ortaları engelleyemedik. Sık sık orta yapacaklarını biliyorduk ama engel olamadık. İkinci yarı iyi oynamaya başlarken tekrar gol yedik. Son maçlarda ne yazık ki çok gol atan bir takım değiliz" dedi.

Takımın maçı isabetli şut atamadan bitirmesiyle alakalı soruyu cevaplayan Reis, "Sebep kalite diyebilirim. İlk yarıda 1 pozisyon yakaladık. İkinci yarıda da bir pozisyon yakaladık. Bir sistem değişikliğine gittik. Çift forvete döndük. Bu forvetlere top ulaşmadığında, 5 forvetle de oynasanız gol atamazsınız. Öne oynamak yerine daha çok geri pas yaptık. Performans sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar çok geriye oynarsanız, performans anlamında da sıkıntı yaşarsınız. Bizim yaptığımız ortalar ile Trabzonspor’un ortalarına bakarsanız aradaki kalite farkını görürsünüz. Bu eksiklik üzerine çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



"Transfer döneminde daha kaliteli bir oyuncu alabilirdik"

Ara transfer döneminin nasıl geçtiğine yönelik soruya da cevap veren Reis, "Transfer dönemi dün bitti. Yeni bir fırsat olsa kalite anlamında daha kaliteli bir oyuncu alabilirdik. Elimizdeki kadro ile daha çok çalışmamız gerekiyor. En iyi performansı her maçta gösteremeyebilirsiniz ama sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Trabzonspor ikili mücadelelerde bizden daha iyiydi. Aynı zamanda hızlı da oynadılar. Ne yazık ki Kante ve Sterling gibi oyuncular alamadık. Elimizdeki oyuncularla çalışmamız gerekiyor. Umarım çok iyi bir performansı Antalyaspor maçında gösteririz" şeklinde konuştu.

Teknik adamlık performansına yönelik eleştiriye yanıt veren 52 yaşındaki teknik adam, "Kötü sonuçların bir sebebi de ben olabilirim. Sonuçta takımda sorumlu benim. Kanat sorunu bazı maçlarda oldu. Yeni oyuncular aldık. Bugünkü maça iyi hazırlandık. Taktiğimiz iyiydi. Ne yazık ki taktiğimiz gereği normal şeyleri bile yapamadık. Bu kadar top kaybederseniz sıkıntı yaşarsınız. Bu eksikler üzerine antrenmanlar yapacağız. Şubat bizim için zorlu geçecek. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Daha iyi bir performans göstermek için en iyisini yapacağız. Ben de hoca olarak en iyisi için çabalayacağım. Takımın genelinde Drongelen iyiydi ama diğer oyuncular günlerinde değildi. O nedenle sıkıntı yaşadık. Ayrıca Ndiaye de çok iyi bir maç çıkarttı. Diğer oyuncuların performansı bu oyunculara yaklaşamadığı için bugünkü sonuç ortaya çıktı. En iyi ofansif oyuncumuzu gönderdik. Onun yerini doldurmak da kolay olmadı, böyle bir sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

