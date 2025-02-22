Thomas Reis: 'Mağlup olduğumuz için üzgünüz'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Birbirinden farklı iki yarı izledik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Kar yağışına rağmen iyi oynadık. İkinci yarı rakip sistem değiştirdi ve risk aldı. Soner'in pozisyonu gole çevirsek maç bizim adımıza bitmiş olacaktı. Küçük detaylar maçın sonucunu etkileyebiliyor. 3. golü atabilsek maçı kazanabilirdik. Sonrasında kolay goller yedik. Mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.