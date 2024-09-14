Thomas Reis: Maçın hakkı beraberlikti

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Alman teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maça iyi başlayamadıklarını anlatan Reis, "Bugün bizim günümüz değildi. Takım olarak iyi oynamadık. Milli takım arası bize iyi gelmedi. Milli oyuncuların takıma geç katılması da bizim adımıza iyi olmadı. Çünkü hepsi uzun ve yorucu bir yolculuk yaparak geldi. Bu maçın hakkı 0-0 beraberlikti." ifadesini kullandı.

"HAKEM İYİ GÜNÜNDE DEĞİLDİ"

Thomas Reis, müsabakanın hakemini de eleştirerek, "Hakem de bugün iyi gününde değildi. 2 net penaltı pozisyonu vardı, ikisi de verilebilirdi, en azından birini vermesi gerekirdi. Oyuncularıma soyunma odasında 'Gerçekliğe hoş geldiniz.' dedim. Bugün takım olarak iyi değildik, hakem de iyi değildi. Biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu. Kendi evimizde 2 karşılaşma oynadık, ne yazık ki hiç gol atamadık ve ikisini de kaybettik. RAMS Başakşehir maçında bunu telafi etmeliyiz." diye konuştu.

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KONYASPOR CEPHESİ: KAZANMAK GÜZEL

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Bu maçta galip gelmek güzeldi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Albayrak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Zorlu bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Çünkü üst üste galip gelip puanlar alan bir takıma karşı oynayacaktık. Geçen sezon iç saha galibiyetleri alan bir takımdı. Bunun zorluklarını biliyorduk. Hafta içerisinde bunların üzerine çalıştık. Biz sezon başından beri savunmaya ağırlık veriyorduk. Son 2 maçtır da gol yemiyoruz. Bu maçta galip gelmek güzeldi. Bu zorlu hava şartlarında oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz zorlu bir rakip, güzel sonuçlar alan bir ekipti. Almış olduğumuz bu 3 puan bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Fatih Serkan Albayrak, yeni transferlerinin uyum sorununu atlatmasıyla daha iyi bir Konyaspor izlettireceklerini sözlerine ekledi.