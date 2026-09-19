Thomas Reis: 'Kısa zamanda iyi bir iş çıkardık'

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

Öncelikle benim için çok özel ve çok güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldığımı söyleyebilirim, pazartesi günü eski takımımla ve bugün. Benim adıma özel ve güzel bir hafta oldu. Takımla gurur duyuyorum, çok iyi performans gösterdik. Çok mutluyuz.

HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİLER

Maç öncesinde de söylemiştim, çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim ve hazırlanmak için kısa zaman vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var demiştim maç öncesi de. Orta sahada Fabinho, Salah... Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.