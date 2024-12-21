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Thomas Reis: Her puan önemli

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Thomas Reis#Sivasspor
Thomas Reis: Her puan önemli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 19:25

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılmalarıyla ilgili, "Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Reis, “Sonuç iki takım içinde kabul edilebilir diyebilirim. Bugün oyuna girmede sıkıntı yaşadık. İlk dakikalarda çok hata yaptık. Bugün takım olarak üst seviyede performans gösteremedik. İlk yarı pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyon paslarını da değerlendiremedik. Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim” dedi.

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#Samsunspor#Thomas Reis#Sivasspor

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