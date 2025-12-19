Thomas Reis: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum, rakibimiz hak etti'

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 01:21

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Mainz'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Konferans Ligi'nde Mainz 05'e 2-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkili mücadelelerde agresif değildik. İkinci topları kaybettik. Emre ile kaçırdığımız gol vardı, atabilseydik 1-0 kazanıp belki başka şeyler konuşacaktık. Üzgünüz.

TAKIMIN YORGUNLUĞU VAR

Ntcham'ın kas sakatlığı oldu, arka adalesinden. Çok eksikle devam etmek zorunda olduğumuz bir dönemde bu sakatlık bizi üzdü. Takımın belli bir yorgunluğu da var.

DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Genç oyunculara da şans vermeye çalışıyoruz, bu durum onlar için de zor. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü bir maçımız daha var, ardından kupa maçı var. Sakat oyuncularımız umarım kısa sürede aramıza döner ama bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız.

