Thomas Reis, Gaziantep FK maçı öncesi iddialı! "Galip gelmeye çalışacağız..."

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’in 2’nci haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Thomas Reis, “İlk hafta oynadığımız Beşiktaş maçında kesinlikle çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık ve golü bulamadık. Şimdi deplasmanda Gaziantep karşısında oynayacağız. Antep maçı farklı olacak çünkü onlar ilk maçlarını kazandılar. Bu galibiyeti de sahada 10 kişiyken aldılar. Biz oynadığımız maçtaki performansı bu maçta da gösterip en iyi sonucu almaya çalışacağız. Galip gelmeye çalışacağız” diye konuştu.

‘GENÇ OYUNCULARIMIZ HER HAFTA ÖĞRENEREK DEVAM EDİYORLAR’

Samsunspor’da yer alan genç oyuncular hakkında konuşan Thomas Reis, “Bedirhan gibi genç ve iyi oyuncularımız var. Beşiktaş maçının son bölümlerinde Satka’nın yerine Bedirhan girdi. Çünkü Satka biraz yorgundu ve değiştirilmek istediğini söyledi. Uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti ve birazda yorgun olunca Bedirhan’ı oyuna sürmek istedik. Genç oyuncularımız her hafta öğrenerek devam ediyorlar. Bu durumda bizleri mutlu ediyor. Umarım ilerde göstermiş oldukları performansın daha üstünü gösterip ilk 11 oynama fırsatları olur. Onlar gibi kaliteli genç oyuncularımızın olması beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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‘BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İYİ ŞEYLERİ GAZİANTEP’E TAŞIMAMIZ GEREKİYOR’

Basın mensupları tarafından geçtiğimiz sezon Samsunspor’un kötü giden deplasman performansı sorusuna cevap veren Reis, “Evet geçen sene Samsunspor’un deplasmanda sıkıntılar yaşadığını biliyorum ama şu an yeni bir sezona başladık. İyi bir takım olan Antep’e karşı oynayacağız. Beşiktaş maçından farklı bir maç bizi bekliyor olacak. Beşiktaş karşılaşmasında yapmış olduğumuz iyi şeyleri oraya da taşımamız gerekiyor. İyi yaptığımız şeyleri orada devam ettirip kötü yaptıklarımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Ligde oynanan her maç kesinlikle çok zor geçecektir. Bu sebepten dolayı odağımızı kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor” dedi.

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‘TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ TÜM SEZON BOYUNCA HİSSETMEMİZ GEREKİYOR’

Son olarak Samsunspor taraftarının Beşiktaş maçındaki performansına değinen Thomas Reis, “Taraftarımızın bize olan desteği inanılmazdı. Ama bunu sadece 1 maça indirgememek gerekiyor. Tüm sezon onlara ihtiyacımız olacak. Hoca grubu olarak oyunculara destek olmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğini tüm sezon boyunca hissetmemiz gerekiyor. Umarım alacağımız puanlarla onlara daha güzel mutluluklar veririz. Böylelikle Süper Lig’de kalırız. Bu bizim hedefimiz zaten” diye konuştu.