Thomas Reis: "Galibiyetten ötürü çok mutluyuz"

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis, "Bizim adımıza çok zor bir karşılaşma oldu. Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Konya'nın böyle zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Özellikle fiziksel anlamda çok güçlü bir takım. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok gururlu ve mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Çok iyi savaştık. Birinci yarıda önde basmış olduğumuz bir pozisyonda kazandığımız topla birlikte Bola'nun attığı bir gol vardı. Bize de ona da bana da sürpriz oldu diyebilirim. Daha sonrasında ilk yarıda çok net 2 tane pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık ikinci yarı bizim adımıza biraz daha rahat ve kolay geçecekti. Ancak ne yazık ki o şansları değerlendiremedik. İkinci yarı ise sert mücadelelerle geçen bir yarı oldu. Takımım elinden gelenin en iyisini gösterdi ve çok güzel mücadele etti. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Hanemize artı üç puan daha ekledik" şeklinde konuştu.