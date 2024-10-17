Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı kendi oyunumuzu oynayacağız

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho’ya rakip olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Alman teknik adam “Takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor. Hatta yüzde 100’ümüzden daha fazlasını vermemiz gereken bir karşılaşma olacak. Elbette bizim belirli bir taktiğimiz olacak. İşe yarayıp yaramadığını ise maçtan sonra göreceğiz” diye konuştu.

Alman teknik adam, “Oyuncularım Fenerbahçe’nin ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğunu biliyor. Onun için kolay hata yapar ve yanlış kararlar verirsek mutlaka problem yaşarız. Özellikle merkezde top kaybı yaparsak onların hızlı geçiş oyunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Merkezde top kaybetmememiz gerekiyor. Onların geçiş oyununa fırsat vermememiz gerekiyor. takımımın kendi oyununu sahaya yansıtmasını isterim” dedi.