Thomas Reis, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu: Mourinho ile karşılaşmak mutluluk veriyor | Favori oyuncum Arda Güler...

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Samsunspor, Almanya'da Schalke 04 ve Bochum'u çalıştırdıktan sonra ilk yurt dışı deneyimini Türkiye'de yaşayan Thomas Reis yönetiminde ligin geride kalan bölümünde etkileyici bir performans ortaya koydu.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligin 9. haftasında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

'MOURINHO'YA RAKİP OLMAK HEYECAN VERİCİ'

Avrupa'da çok önemli kulüplerde çalışan ve büyük başarılar yaşayan Mourinho ile rakip olmanın heyecan verici olduğunu aktaran Reis, şunları kaydetti:

"Mourinho gibi çok büyük bir hocaya karşı rakip olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Avrupa'nın büyük takımlarda hocalık yaptı. Elbetteki çok zor geçecektir. Takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor. Hatta yüzde 100'ümüzden daha fazlasını vermemiz gereken bir karşılaşma olacak. Elbette bizim belirli bir taktiğimiz olacak. İşe yarayıp yaramadığını ise maçtan sonra göreceğiz."

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'8 MAÇTA TOPLADIĞIMIZ PUANLAR LİGDE KALMAYA YETMEZ'

Şu ana kadar ligi iyi götürdüklerini ancak önlerinde çok uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Thomas Reis, “Almış olduğumuz puanlar fena değil, gayet iyi. Hedefimizi biliyorsunuz. Hedeflerimize ulaşmamız için aldığımız puanlar bizi çok mutlu ediyor. Belirlemiş olduğumuz bir hedef var. Lig çok uzun olacak. Sadece 8 maç oynadık. Bu 8 maçta topladığımız puanlar Süper Lig’de kalmak için yeterli değil. Geçen sene Samsunspor 10 maçta sadece 2 puan toplamıştı. 43 puanla da ligde kalmayı başarmıştı. Bu sene de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok takım sonuçları değiştirebilir. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü de çok mutluyum ama sezon çok uzun olacak” dedi.

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'LİGDE KALMAYI GARANTİLEMEK İSTİYORUZ'

Bir an önce yeteri kadar puan toplayıp, ligde kalmayı garantilemek istediklerinin altını çizen Alman çalıştırıcı, “Şu anda Samsunspor’un hocasıyım. Benim için önemli olan Samsunspor. Başarı varsa kariyerinizi ona göre şekillendirebiliyorsunuz. Başarı yoksa da evinize geri dönmeniz gerekebiliyor. Odak noktam Samsunspor ve kulübümün başarısı. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Olabildiğince erken bir süreçte ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Şu anda geleceği düşünmüyorum. Benim için önemli olan Samsunspor ve hedefleri. Samsunspor’un hedefleri için çalışacağım ki bu benim işim” diye konuştu.

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'ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMA DÜŞÜNCEM YOK'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Almanya Milli Takımı’nı çalıştırmayı düşünmediğini de ifade ederek, “Şu an Samsunspor’un teknik direktörüyüm ve burada hoca olduğum için çok mutluyum. Milli takımda iyi bir hocamız var. Julian Nagelsmann, Almanya A Milli Takımı ile iyi bir iş çıkartıyor. Umarım orada işini daha iyi bir şekilde devam ettirir ve uzun süre görevde kalır. Şahsen Almanya’ya teknik direktör olmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok” şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER PARANTEZİ

Türkiye A Milli Takımı’ndaki favori oyuncusunun Arda Güler olduğunu belirten Reis, “Adım adım gitmek gerekiyor. Samsunspor’dan, Türkiye A Milli Takım’a oyuncu göndermek güzel olur. Gelecekte de 1-2 oyuncu daha gönderebilirsek iyi olur. A Milliler şu anda güzel sonuçlar alıyorlar. Çok iyi maçlar oynuyorlar. Son olarak İzlanda deplasmanında çok zorlu bir maç oynadılar. Kolay olmadı ama galibiyetle ayrılmayı bildiler. Milli takımdan bir oyuncu seçecek olsam bu Arda Güler olur. Çok yetenekli, iyi ve genç bir oyuncu. Umarım biz de Arda Güler gibi bir oyuncuya sahip olur ve onu A Milli Takım’a gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Samsunspor, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.