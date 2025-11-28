×
Thomas Reis: 'En iyi performansımız değildi'

#Samsunspor#Thomas Reis#Konferans Ligi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 01:19

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi'nde Breidablik ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in sözleri;

Eğer maçtan 1 puan deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi.

İYİ POZİSYONDAYIZ

Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz.

HAYALLERİMİZ VAR

10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız.

