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Thomas Partey için tecavüz suçlaması! Mahkemeye çıkacak

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#Thomas Partey#Tecavüz Suçlaması#Arsenal
Thomas Partey için tecavüz suçlaması Mahkemeye çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 17:13

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’de forma giyen Thomas Partey, tecavüz suçlaması ile yargılanacak.

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Arsenal ile yollarını ayıran Thomas Partey, BBC’nin haberine göre tecavüz suçlaması ile yargılanacak.

Haberde, Thomas Partey’in beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü, suçların 2021-2022 yılları arasında işlendiğini bildirdi.

Suçlamalar, bir kadınla ilgili iki tecavüz suçlaması, ikinci bir kadınla ilgili üç tecavüz suçlaması ve üçüncü bir kadınla ilgili bir cinsel saldırı suçlamasını içeriyor.

Takip, polisin ilk olarak 2022 yılının Şubat ayında bir tecavüz ihbarı almasının ardından başlatılan dedektif soruşturmasının ardından geldi.

Soruşturmayı yürüten Komiser Yardımcısı Andy Furphy, "Önceliğimiz, ortaya çıkan kadınlara destek sağlamak olmaya devam ediyor. Bu olaydan etkilenen veya bilgisi olan herkesin ekibimizle görüşmesini rica ediyoruz.” Dedi.

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Partey'in 5 Ağustos Salı günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunması bekleniyor.

 

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#Thomas Partey#Tecavüz Suçlaması#Arsenal

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