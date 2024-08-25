Thomas Müller'den olay hareket! Takım arkadaşı şaşkınlığını gizleyemedi

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Bundesliga'nın 1. haftasında Bayern Münih, konuk olduğu Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Kim Min-Jae ve Sacha Boey, ilk 11'de görev alırken Fransız futbolcudan bir asist katkısı geldi.

Bayern'de sonradan oyuna dahil olan 34 yaşındaki Alman forvet Thomas Müller, Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin verdiği taktik kağıdını arkadaşlarıyla paylaşırken ilginç anlar yaşandı.

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Vincent Kompany'nin verdiği taktik kağıdını iç çamaşırına koyan Thomas Müller, takım arkadaşlarının şaşırmasına neden oldu.

Taktik kağıdını iç çamaşırından çıkaran Müller'e hayretle bakan Joshua Kimmich, maç sonunda yaptığı açıklamayla şaşkınlığını dile getirdi.

Thomas Müller'in 2-2'lik ara sonrasında verdiği talimat kağıdı hakkında konuşan Kimmich, "Koç bir şeyi değiştirmek istiyordu. Peki, Thomas'ın notu nereye koyduğunu gördünüz mü? Dokunmamayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.