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Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı

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#Almanya Milli Takımı#Thomas Müller#EURO 2024
Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 17:38

Alman futbolcu Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi.

Tecrübeli futbolcu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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#Almanya Milli Takımı#Thomas Müller#EURO 2024

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