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Thomas Müller imzayı attı! Bayern Münih'in paylaşımı...

#Bayern Münih#Thomas Müller#Bundesliga
Thomas Müller imzayı attı Bayern Münihin paylaşımı...

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

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Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 611 müsabakada 220 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA AÇIKLANDI

Müller'in sözleşme uzatması, çocukken odasında Bayern Münih formasıyla çektirdiği fotoğraf ve benzerinin günümüzde çekişlmiş hali ile servis edildi.

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Thomas Müller imzayı attı Bayern Münihin paylaşımı...

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#Bayern Münih#Thomas Müller#Bundesliga

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