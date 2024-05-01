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Thomas Müller, Bayern'deki havanın sırrını açıkladı! "Köpek gibi avladı, sezonu tersine çevirdi..."

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#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi#Thomas Müller
Thomas Müller, Bayerndeki havanın sırrını açıkladı Köpek gibi avladı, sezonu tersine çevirdi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:51

Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan kritik mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, takımdaki havanın sırrını açıkladı. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih kendi sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmadan sonra takımın tecrübeli isimlerinden Thomas Müller açıklamalarda bulundu.

ARSENAL'E KARŞI KAZANILAN GALİBİYET...

2011-12 sezonundan bu yana ilk kez Bundesliga şampiyonluğunu kazanamadığı bu sezonda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Bavyera temsilcisi, sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Alman devinde Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde takım arkadaşı Kondrad Laimer'in Arsenal yıldızı Martin Odegaard'a yaptığı markajın Bayern Münih için sezonun tersine çevirmesinde yardımcı olduğu söyledi.

Tuchel'in takımı çeyrek finalde Arsenal'i iki maçın sonunda toplam 3-2'lik skorla eleyerek yarı finalde Real Madrid'in rakibi olmuştu.

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Takımın önde gelen isimlerinden Müller, takım arkadaşı Laimer'in çeyrek final mücadelesinde Odegaard'ı alışılmışın dışında etkisiz bir performans koymasına neden olmasının takımdaki havayı yükselttiğine inandığını açıkladı.

Thomas Tuchel, Arsenal maçı sonrası basın toplantısında "Takımın performansından dolayı Laimer ile de gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"KÖPEK GİBİ AVLADI..."

Thomas Müller, CBS Sports'a şunları söyledi:

"Oyunlar ve Arsenal'e karşı kazanılan galibiyet bize biraz özgüven kazandırdı."

“Birlikte dışarı çıkıp bira içtiğiniz takım ruhu değil ama bize bu inancı verdi, bu tür… Konni Laimer'in Odegaard'ı köpek gibi avladığı zamanki hissi, belki bu hikayeyi biliyorsunuzdur. Bu kazanma hissi, son birkaç haftadır biraz daha agresif olmamız konusunda kendimize biraz daha güvenmemizi sağladı. İyi bir ruh halindeyiz, mükemmel oynamıyoruz ama daha iyi oynuyoruz."

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#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi#Thomas Müller

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