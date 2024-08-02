Thomas Meunier: Fenerbahçe karşısında işimiz çok zor olacak

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Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Lille’e imza atan Thomas Meunier, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maçlar için temkinli konuştu.

Fenerbahçe’nin başta Jose Mourinho olmak üzere çok iyi transferler yaptığını hatırlatan Belçikalı sağ bek, “Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho’dan da gördüğümüz gibi Fenerbahçe’nin imkanları çok fazla. Bazı iyi transferler yaptılar ve çok iyi bir kadroları var. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdiler. Bu yüzden kolay olmayacak ama biz de çok kaliteliyiz ve onları zorlayacağımızdan şüphem yok. Büyük bir motivasyon ve arzuyla oynayacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe ile Lille arasındaki maçlar 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İlk karşılaşma Fransa’da, rövanşı İstanbul’da yapılacak.

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