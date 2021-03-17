Thomas Henry’den transfer açıklaması: "Beşiktaş büyük kulüp onları herkes bilir"

Kartal’ın transfer gündeminde yer aldığı bilinen Thomas Henry verdiği röportajda konuyla ilgili, “Diğer ligler benim için daha öncelikli geliyor. Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya beni daha çok hayal ettiriyor. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş’ı bilir. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Oud-Heverlee Leuven forması giyen Fransız futbolcu, Belçika Ligi’nde 27 maçta fileleri 20 kez havalandırdı.

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Thomas Henry şöyle devam etti: “Leuven, Leicester City’nin pilot takımı. olduğunu ve bu nedenle Premier Lig’e geçiş benim için daha kolay. İngiltere beni cezbediyor.”

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