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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto! Irkçılığa karşı...

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Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto! Irkçılığa karşı...
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'ı çalıştıran Thierry Henry, New England Revolution ile oynadıkları maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan ve farklı formattaki turnuvayla yeniden start alan MLS'de, Montreal Impact ile New England Revolution karşı karşıya geldi.

Fransa Milli Takımı ve Arsenal ile çok sayıda zafere imza atan 42 yaşındaki Henry, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek tepki gösterdi.

Minnesota Savcılığı, soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, polis memurunun 7 dakika 46 saniye George Floyd'un boynuna diziyle baskı uyguladığını kaydetmişti. İlk kayıtlara göre ise bunun 8 dakika 46 saniye olduğu belirtilmiş ve "8:46" protestolarda bir sembol haline gelmişti.

Protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı siyah tişört giyen Henry, daha önce ırkçılık karşıtı "Stand Up Speak Up" ve "Show Racism The Red Card" kampanlarına destek vermişti.

 

Thierry Henryden 8 dakika 46 saniyelik protesto Irkçılığa karşı...

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