Futbol Haberleri

Thierry Henry: 'Galatasaray, her takımı yener!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

Efsane futbolcu Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool maçındaki performansına dikkat çekti.

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray’ın Avrupa’daki her takımı yenebilecek kapasitede olduğunu iddia etti. İngiliz CBS Sport’a karşılaşmayı değerlendiren Henry’nin yorumları şöyle: “Maç boyunca Galatasaray’ın Liverpool’u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray’a hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm futbolcuları harika mücadele etti. Galatasaray’ın Avrupa’da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var.

HER TOP iÇiN SAVAŞTI

Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa’daki her takımı yener. Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karar değildi. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler. Osimhen biraz daha az bencil olsaydı daha fazla gol atabilirlerdi. Birkaç pozisyonda kendisinden daha uygun pozisyondaki takım arkadaşlarına pas verebilirdi. Ancak penaltıyı iyi kullandı.”

