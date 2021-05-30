MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriThierry Henry Belçika'ya geri döndü! Resmi açıklama...
GeriFutbol Thierry Henry Belçika'ya geri döndü! Resmi açıklama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Thierry Henry Belçika'ya geri döndü! Resmi açıklama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Thierry Henry Belçika'ya geri döndü! Resmi açıklama...

Fransız teknik direktör Thierry Henry, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı Montreal Impact'ten şubat ayında istifa etmişti.

Thierry Henry Belçikaya geri döndü Resmi açıklama...

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi