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Thibaut Courtois'nın eski sevgilisinden çağrı: Lüks içinde yaşarken çocuğunu bu ortamda bırakması kabul edilemez

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#Thibaut Courtois#Elza Izac#Sevglisi
Thibaut Courtoisnın eski sevgilisinden çağrı: Lüks içinde yaşarken çocuğunu bu ortamda bırakması kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:28

Real Madrid’in yıldız kalecisi Thibaut Courtois'nın kaçamak ilişkiden doğan çocuğunun annesi Elsa Izac, rutubet içindeki evinin masraflarını karşılayamadığı için evsiz kalmaktan korkuyor. Izac yardım için çocuğunun babası Courtois’ya çağrıda bulundu.

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Thibaut Courtois'nın eski sevgilisi 50 yaşındaki Elsa Izac, 63.000 sterlin ipotek borcu olduğu için 3 milyon sterlin değerindeki evinin haczedilmesinden korkusunu yaşıyor.

İngiliz gazetesi The Sun’a konuşan Izac, 7 yaşındaki oğlu Enzo’nun babası olan ve haftada yaklaşık 280 bin euro kazanan Real Madrid kalecisi Courtois’ya çağrıda bulundu.

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‘KENDİMİZİ BİR ANDA EVSİZ BULMAK İSTEMİYORUM’

Elsa içinde bulundukları durumla alakalı şu açıklamalarda bulundu, ‘Evimiz dökülüyor. Bu şekilde yaşamaya devam edemeyiz. Bankanın evimize el koymasından korkuyorum ve biri kapıyı her çaldığında endişeleniyorum. Kendimizi bir anda evsiz bulmak istemiyorum.’

Thibaut Courtoisnın eski sevgilisinden çağrı: Lüks içinde yaşarken çocuğunu bu ortamda bırakması kabul edilemez

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‘LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN ÇOCUĞUNU BU ORTAMDA BIRAKMASI KABUL EDİLEMEZ’

‘Thibaut'nun özel jetlerle seyahat etmesi, lükse içinde yatlarda parti yapması, sonra da çocuğunu bu ortamda bırakması benim için kabul edilebilir bir şey değil. Oğluna bakmak için biraz daha fazlasını ayırabilir mi?’ ifadelerini kullandı.

CHELSEA’DEYKEN KOMŞUSU OLMUŞTU

Eski moda tasarımcısı olan Elsa Izac, 2014 yılında Chelsea'ye transfer olduğunda yan dairesine taşındıktan sonra Belçikalı uluslararası oyuncu ile bir kaçamak yaşamıştı. Bir süre bu ilişki devam ederken 2018 yılında Courtois’nun oğlu Enzo dünyaya geldi.

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Elsa 2020'de Courtois'nın kendisine nafaka ödemesi gerektiğini söylemişti. Courtois'nın ayrıca şuanki eşinden 11 aylık bir kızı ve önceki ilişkisinden de iki çocuğu daha var.

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#Thibaut Courtois#Elza Izac#Sevglisi

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