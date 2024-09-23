Thiago Motta'nın Kenan Yıldız planı! Mevkisi değişiyor...

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İtalya Serie A'nın beşinci haftasında Juventus evinde Napoli'yi ağırladı. Kenan Yıldız'ın doksan dakika forma giydiği maçta taraflar 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Kenan Yıldız'ın doksan dakika forma giydiği maçta taraflar 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte son üç maçını 0-0'lık beraberlikle tamamlayan Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta'nın gol yollarındaki sorunu çözmek için Kenan Yıldız'ı kullanacağı iddia edildi.

TOPA SAHİP OLUYORLAR AMA...

Son üç maçını 0-0'lık beraberliklerle tamamlayan Juventus'ta maç istatistiklerine bakıldığında takım topa sahip olma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Hatta son oynanan Napoli maçında %65 ile topa sahip olan siyah beyazlılar konu gol noktasına gelince tıkanıyor.

THIAGO MOTTA'NIN KENAN PLANI

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İtalyan gazetesi TuttoSport'un haberine göre santrfor noktasında takımı ateşleyici bir gücün bulunmasını isteyen Thiago Motta, Kenan Yıldız'ı bu bölgede kullanmayı planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE IŞIK SAÇTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci hafta maçında geçtiğimiz salı günü PSV evinde Juventus'u ağırladı. Maçı konuk ekip 3-0 kazanırken Kenan Yıldız'ın 21. dakikada attığı spektaküler gol çok konuşuldu. Milli oyuncunun ceza sahasının çaprazından yaptığı Alessandro Del Piero vari vuruş aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golü olurken Kenan Yıldız da Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Juventuslu oyuncu oldu.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus forması ile 6 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 496 dakika sahada kalan genç yıldız, bu dakikalarda takımına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı. Aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nın formasını da iki maçta giyen 19 yaşındaki futbolcu, ülkemiz adına 93 dakika sahada kalırken milli takımımıza gol veya asist katkısı sağlayamadı.