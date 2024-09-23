×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Thiago Motta'nın Kenan Yıldız planı! Mevkisi değişiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Yıldız#Juventus#Serie A
Thiago Mottanın Kenan Yıldız planı Mevkisi değişiyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 14:39

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'ı santrfor olarak oynatmayı planladığı iddia edildi.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın beşinci haftasında Juventus evinde Napoli'yi ağırladı. Kenan Yıldız'ın doksan dakika forma giydiği maçta taraflar 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Kenan Yıldız'ın doksan dakika forma giydiği maçta taraflar 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte son üç maçını 0-0'lık beraberlikle tamamlayan Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta'nın gol yollarındaki sorunu çözmek için Kenan Yıldız'ı kullanacağı iddia edildi.

Gözden Kaçmasınİspanyada gündem olan kıyaslama: Arda Güler, Lamine Yamaldan daha iyiİspanya'da gündem olan kıyaslama: 'Arda Güler, Lamine Yamal'dan daha iyi'Haberi Görüntüle

TOPA SAHİP OLUYORLAR AMA...

Son üç maçını 0-0'lık beraberliklerle tamamlayan Juventus'ta maç istatistiklerine bakıldığında takım topa sahip olma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Hatta son oynanan Napoli maçında %65 ile topa sahip olan siyah beyazlılar konu gol noktasına gelince tıkanıyor.

THIAGO MOTTA'NIN KENAN PLANI

Haberin Devamı

İtalyan gazetesi TuttoSport'un haberine göre santrfor noktasında takımı ateşleyici bir gücün bulunmasını isteyen Thiago Motta, Kenan Yıldız'ı bu bölgede kullanmayı planlıyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE IŞIK SAÇTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci hafta maçında geçtiğimiz salı günü PSV evinde Juventus'u ağırladı. Maçı konuk ekip 3-0 kazanırken Kenan Yıldız'ın 21. dakikada attığı spektaküler gol çok konuşuldu. Milli oyuncunun ceza sahasının çaprazından yaptığı Alessandro Del Piero vari vuruş aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golü olurken Kenan Yıldız da Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Juventuslu oyuncu oldu.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus forması ile 6 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 496 dakika sahada kalan genç yıldız, bu dakikalarda takımına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı. Aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nın formasını da iki maçta giyen 19 yaşındaki futbolcu, ülkemiz adına 93 dakika sahada kalırken milli takımımıza gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenan Yıldız#Juventus#Serie A

BAKMADAN GEÇME!