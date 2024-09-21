×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

THF’den 4 büyüklere davet

Güncelleme Tarihi:

#Spor#Hentbol#THF
THF’den 4 büyüklere davet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, kulüplerle görüşüyor.

Haberin Devamı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş dışındaki diğer büyük kulüplerin hentbol şubesi açmaları için gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi. Kılıç, “Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili projelerimiz hazır. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştük. Erkekler Süper Ligi’nde başarıyla mücadele eden Beşiktaş’ın kadın takımı da kurması için başkan Hasan Arat ile görüşmelerimiz oldu” dedi.

Kılıç, 3 yıl önce göreve geldiğinde 7 bin 765 olan lisanslı hentbolcu sayısını 3 kat artırarak 24 bine ulaştırdıklarını da ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor#Hentbol#THF

BAKMADAN GEÇME!