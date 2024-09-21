THF’den 4 büyüklere davet

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş dışındaki diğer büyük kulüplerin hentbol şubesi açmaları için gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi. Kılıç, “Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili projelerimiz hazır. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştük. Erkekler Süper Ligi’nde başarıyla mücadele eden Beşiktaş’ın kadın takımı da kurması için başkan Hasan Arat ile görüşmelerimiz oldu” dedi.

Kılıç, 3 yıl önce göreve geldiğinde 7 bin 765 olan lisanslı hentbolcu sayısını 3 kat artırarak 24 bine ulaştırdıklarını da ifade etti.