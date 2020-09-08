Theofanis Gekas'tan Samsunspor'a mesaj

Gekas, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a gönderdiği görüntülü mesajında, "Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



Yıldırım ise Samsunspor'un eski golcü oyuncusu Gekas'ın kendilerine şampiyonluk dileklerini iletmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Teşekkürler büyük golcü ve Samsunsporluların sevgilisi Gekas." yanıtını verdi.



Gekas, 2011-2012 sezonunun devre arasında takıma katılıp, 12 maçta 8 gol atmıştı.

2011-2012 sezonunda Samsunspor forması giyen Yunan futbolcu Theofanis Gekas, kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.



"Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum..." pic.twitter.com/mNbn9ufESP — Spor Arena (@sporarena) September 8, 2020

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