Theofanis Gekas'tan Samsunspor'a mesaj
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 2011-2012 sezonunda forma giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas, kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.
Gekas, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a gönderdiği görüntülü mesajında, "Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Yıldırım ise Samsunspor'un eski golcü oyuncusu Gekas'ın kendilerine şampiyonluk dileklerini iletmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Teşekkürler büyük golcü ve Samsunsporluların sevgilisi Gekas." yanıtını verdi.
Gekas, 2011-2012 sezonunun devre arasında takıma katılıp, 12 maçta 8 gol atmıştı.
2011-2012 sezonunda Samsunspor forması giyen Yunan futbolcu Theofanis Gekas, kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.— Spor Arena (@sporarena) September 8, 2020
"Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum..." pic.twitter.com/mNbn9ufESP
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle