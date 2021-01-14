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GerieSpor TheGrefg, Twitch’te rekor kırdı
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eSpor
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

TheGrefg, Twitch’te rekor kırdı

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TheGrefg, Twitch’te rekor kırdı
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Ünlü Fortnite yayıncısı Grefg, canlı yayında oyunda kendisine ait üretilen kostümü gösterirken rekor anlık izleyici sayısına ulaştı.

İspanyol Fortnite yayıncısı TheGrefg, Fortnite Icon Series kostümünün ilk gösterimi için 2,4 milyon izleyiciyi yayına toplayarak Twitch'te anlık izlenme rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi ELEAGUE’in 1.3 milyon anlık izlenmesini geçerek büyük bir başarı elde eden David “TheGrefg” Martinez, durumun farkına vardığında göz yaşlarını tutamadı.

Fortnite Icon Series kostümün çıkışı Epic Games özel bir duyuru videosu hazırladıkları gerekçesiyle hazırlık aşamasında uzun bir zaman harcamıştı ancak oyuncular, sonuçtan oldukça memnun kaldı.

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