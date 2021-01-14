TheGrefg, Twitch’te rekor kırdı

İspanyol Fortnite yayıncısı TheGrefg, Fortnite Icon Series kostümünün ilk gösterimi için 2,4 milyon izleyiciyi yayına toplayarak Twitch'te anlık izlenme rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi ELEAGUE’in 1.3 milyon anlık izlenmesini geçerek büyük bir başarı elde eden David “TheGrefg” Martinez, durumun farkına vardığında göz yaşlarını tutamadı.

Fortnite Icon Series kostümün çıkışı Epic Games özel bir duyuru videosu hazırladıkları gerekçesiyle hazırlık aşamasında uzun bir zaman harcamıştı ancak oyuncular, sonuçtan oldukça memnun kaldı.