The Sun duyurdu! Chelsea'nin transfer listesinin tepesinde Sacha Boey var! Galatasaray'a kasasına girecek rakam...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sağ bek pozisyonu için Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile ilgileniyor.

Ligde bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen 10. sırada yer alan Chelsea, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bazı oyuncuları katmak için hazırlıklara başladı.

THE SUN: BOEY CHELSEA'NİN LİSTESİNDE



İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; ara transfer döneminde birçok hamle yapacak olan Chelsea'nin transfer listesindeki isimler netleşti. Chelsea'nin, Avrupa'daki birçok takım tarafından yakından takip edilen Galatasaray'ın yıldız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'yi transfer listesine dahil ettiği iddia edildi.

Bu transfer için Chelsea'nin tüm imkanları zorlayacağı kaydedildi.

BONSERVİS ÜCRETİ 22 MİLYON STERLİN



Haberin devamında Fransız sağ bekin bonservis ücretinin 22 milyon sterlin olduğu bilgisine yer verilirken; oyuncunun Manchester United'a karşı deplasmanda göstermiş olduğu büyülü performanstan da söz edildi.

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Sacha Boey'un adı bir başka Premier Lig devi Manchester United ile de anılıyor.

27 MAÇTA 2 GOL



Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sağ bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol kaydetti.