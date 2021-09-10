The Stardew Valley Cup turnuvası sonuçlandı

40,000 Ameirkan doları ödül havuzuna sahip turnuva, yayıncı UnsurpassableZ ile birlikte gerçekleştirildi. Turnuvada “Stardew’ünen kendini oyuna adamış oyuncularından” oluşan dört takım, 40,000 dolarlık ödül hazuvundan payına düşeni almak için yarıştı. Yarışmacılar, kendilerine verilen sürede ve haritada, yapabildikleri kadar çok görevi yapmaya çalıştı. Yapılması gereken görevlerin zorlukları değişmekle birlikte 100’den fazla görev vardı. Her gmrevin puanı ise farklıydı.



The Stardew Valley Cup’ın kazanan ismi ise Sandy’s Candies oldu. TheHaboo, brandiganBTW, lilsimsie, ve Fuzzireno’dan oluşan dört kişilik takım kendilerine verilen 3 saat boyunca 661 puan topladı. Sandy’s Candies’i ise 597 puanla Pierree's Cherries takip etti.Birinci takım 28,000 dolar, ikinci takım 10,000 dolar ve üçüncü takım 4,000 dolar ve dördüncü takım da 1600 dolar kazandı.



