The Sims 4 Cottage Living eklentisi ile kırlara açılıyor

Oyuncuların The Sims 4’ün ilk çıktığı tarihten bu yana istediği çiftçilik, Cottage Living eklentisi ile sonunda resmi bir şekilde oyuna ekleniyor.

Cottage Living ile Sim karakterinize çiftlik hayatı yaşatabileceksiniz. Kendi meyve ve sebzelerinizi üretebilecek ve kendi hayvanlarınızı yetiştirebileceksiniz. Tanıtım videosunda görüldüğü üzere yetiştirdiğiniz hayvanlar Sim Pet olarak geçiyor, yani yetiştirdiğiniz hayvanlarla, evcil hayvanınızla girdiğiniz etkileşimlere girebileceksiniz.

The Sims 4 Cottage Living eklentisi aynı zamanda kırsal yaşama uygun Henford-on-Bagley adında yeni bir dünya ekliyor. Eski bir İngiliz köyüne benzeyen bu kırsal alana köy meydanı, haritanın ortasından akan nehirler ve taş publar eşlik ediyor. Hatta bu köyde düzenlenen festivallere katılabilir, mahsullerinizi ve hayvanlarınızı ödüller almak için kullanabilirsiniz.

EA bir basın toplantısında eklenti ile ilgili daha fazla bilgi verdi. Taze sütler ve taze yumurtalar toplayabileceksiniz, lamalardan elde edeceğiniz yünleri ve çok daha fazlasını oyunun diğer eklenti paketleri ile kombine bir biçimde kullanabileceksiniz. Vahşi hayvanların güvenini kazanabilecek, belki onlardan hediyeler bile alabileceksiniz. Hayvanlarınızı yiyebilecek, mahsullerinizi çalabilecek kötü kalpli hayvanlara da dikkat etmek ve önlem almak gerekiyor.

The Sims 4 Cottage Living eklenti paketi 22 Temmuz’da bütün platformlar için çıkacak.