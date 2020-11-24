The Last of Us televizyon uyarlaması yolda

Geçtiğimiz yaz da çekimlerinin başladığı duyurulan ve oyunun sevenlerini heyecanlandıran Last of Us’un televizyon uyarlaması yeniden gündemde. HBO’da yayınlanacak dizi, Chernobyl gibi yapımlarda çalışan Craig Mazin direktörlüğünde ve oyunun yazarı Neil Druckmann ile ekranlara taşınacak. Bu ana isimlerin yanında yapım aşamasında PlayStation Productions, Word Games ve tabii ki Naughty Dog da yer alacak.

Sony Pictures TV Stüdyoları başkanı Jeff Frost ve PlayStation Productions başkanı Asad Qizilbash, yayımladıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “PlayStation'ın yenilikçi hikâye anlatımındaki ustalığı, Sony Pictures TV 'nin yaratıcı odağının ideal bir tamamlayıcısı. Bu işbirliği, iş yerindeki 'One Sony' felsefemizin harika bir örneği. Gelecekte daha farklı oyun IP'si geliştirmeyi umuyoruz.”

Mazin, geçmişte ortaya çıkacak yapımda Last of Us’on hikâyesinin genişleyeceğini ve yeni şeyler de katılacağını söylemişti. Mazin, hikaye anlatımında nasıl bir yol izleyeceklerine kısa bir şekilde değindi: “Amacımız sizi Last of Us’a olan aşkınızın devamını sağlamak değil, ona farklı bir şekilde yeniden aşık olmanızı sağlamak. Oyun oynarken olduğu gibi olmayacak, pasif kalarak izleyici koltuğunda kalacaksınız ama daha fazla karakter ve içerikle daha fazla şey deneyimleyeceksiniz. İyi bir yol izlediğimizi düşünüyoruz. Oyunu oynayan biri diziyi seyrettiği zaman oyunda yaşadığı şeylere ters düşmeyen, aksine üstüne bir şeyler ekleyen, bilmediği harika yeni şeyler öğrenmiş hissi yaşasın istiyoruz.”