"The Last Dance" ile yeniden gündeme oturan Michael Jordan, 8 yıldır evini satamıyor

Spor Arena Dış Haber | 1.1 milyar dolarlık serveti bulunan Michael Jordan, tam 8 yıldır satmak istediği evine alıcı bulamıyor. Efsane basketbolcu, 24 milyon Pound'a satış listesine koyduğu evini 2013'te Illinois Highland Park'ta açık artırmada satmaya çalıştı ancak kimse 12 milyon Pound dahi teklif etmedi.

Bu evin satılmama sebeplerinden biri de Michael Jordan ile çok kişiselleştirilmiş olması olabilir...Öyle ki evin kapısına baktığınızda anında kimin olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü devasa bir 23 numara sizi karşılıyor.

9 YATAK ODASI, 19 BANYO VAR

Jordan, içerisinde 9 lüks yatak odası ve 19 banyosu olan evi sıfırdan inşa ettirdi. Evde basketbol sahasının dışında golf sahası, içerisi balıklarla dolu olan bir gölet ve tenis kortu da bulunuyor.



PURO ODASI BİLE MEVCUT

Büyük bir havuza sahip devasa evde ayrıca spor salonu, piano odası, bilardo masası ve puro odası bile mevcut... Binlerce değerli şarabın bulunduğu mahzeni de olan evde Michael Jordan'ın en sevdiği yerin ise kütüphane olduğu söyleniyor.





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