The Land of Legends Cup futbol turnuvası maçları D-Smart ve D-Smart GO'da!
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor. Üçüncülük ve Final maçı heyecanı D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.
Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor.
İlk iki maçı oynanan turnuvada Üçüncülük ve Final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak.
Maç programı şöyle:
4 EYLÜL CUMA / ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR (SPOR SMART 77.Kanal)
5 EYLÜL CUMARTESİ / FİNAL MAÇI
FENERBAHÇE- SİVASSPOR (SPOR SMART 77.Kanal)
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.
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