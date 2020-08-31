The Land of Legends Cup başlıyor! İlk maçta Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor...

Yeni sezon öncesinin en gösterişli turnuvasında, The Land Of Legends Cup’ta Süper Lig'in önemli takımları kozlarını paylaşacak. Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında bu akşam saat 21:00'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan forma giyemeyecek.

Topuk Yaylası'ndaki kampta Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la berabere kalınan maçlarda süre almayan yeni transferler Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.

Nuri Şahin, Dever Orgill gibi transferler yapan ve geçen sezonun son bölümünde teknik direktör Tamer Tuna önderliğinde iyi işler yapan Antalyaspor, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan güçlü rakibine çelme takma hedefinde...

Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, İstanbul’a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov ise milli takımlarının kamplarına katıldığı için turnuvada oynamayacak.

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