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The International 10 ödül havuzu belli oldu

#The International 10#Valve#Dota 2
The International 10 ödül havuzu belli oldu

Valve, The International 10’in başlamasına altı gün kala turnuvanın ödül havuzunu duyurdu.

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The International 10’in başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala, milyonların merak ettiği ödül havuzu sonunda açıklandı. Oyuncuların da katılımıyla toplanan ödül havuzu, geçen seneye kıyasla 5.5 milyon dolar artarak bu sene 40,018,195 dolar oldu.

TI10’in finallerinde birincilik kazanmayı başaran takım ise bu ödül havuzun %45’ine sahip olacak. Bu da birinci takım 18,208,300 dolar alacak demek oluyor. İkinci takım ise eve 5,202,400 dolar ile dönecek.

Ödül havuzu şu şekilde:

  1. sıra: 18.208.300$ (%45.5)
  2. sıra: 5,202,400$ (%13)
  3. sıra: 3.601.600 $ (%9)
  4. sıra: 2.401.100$ (%6)
    5.-6. sıra: 1.400.600$ (%3.5)
    7.-8. sıra: 1.000.500$ (%2.5)
    9.-12. sıra: 800.400$ (%2)
    13.-16. sıra: 600.300$ (%1.5)
    17-18. sıra: 100.000$ (%0.25)

The Internation 10’de yarışacak takımlar:

Evil Geniuses

PSG.LGD

Virtus.pro

Quincy Crew

Invictus Gaming

T1

Vici Gaming

Team Secret

Team Aster

Alliance

beastcoast

Thunder Predator

Team Spirit

Fnatic

SG esports

Team Undying

Elephant

OG

The International 10, 7-17 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Grup aşaması maçları 7-10 Ekim tarihleri arasında izleyicilere kapalı oynanacak. Turnuvanın 12 Ekim’den itibaren playofflarla birlikte izleyicilere de açılması bekleniyor.

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#The International 10#Valve#Dota 2