The International 10 ödül havuzu belli oldu

The International 10’in başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala, milyonların merak ettiği ödül havuzu sonunda açıklandı. Oyuncuların da katılımıyla toplanan ödül havuzu, geçen seneye kıyasla 5.5 milyon dolar artarak bu sene 40,018,195 dolar oldu.
TI10’in finallerinde birincilik kazanmayı başaran takım ise bu ödül havuzun %45’ine sahip olacak. Bu da birinci takım 18,208,300 dolar alacak demek oluyor. İkinci takım ise eve 5,202,400 dolar ile dönecek.
Ödül havuzu şu şekilde:
Evil Geniuses
PSG.LGD
Virtus.pro
Quincy Crew
Invictus Gaming
T1
Vici Gaming
Team Secret
Team Aster
Alliance
beastcoast
Thunder Predator
Team Spirit
Fnatic
SG esports
Team Undying
Elephant
OG
The International 10, 7-17 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Grup aşaması maçları 7-10 Ekim tarihleri arasında izleyicilere kapalı oynanacak. Turnuvanın 12 Ekim’den itibaren playofflarla birlikte izleyicilere de açılması bekleniyor.