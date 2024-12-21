The Guardian’a göre 2024’ün en iyisi Rodri

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İngiliz The Guardian gazetesi, 2024 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. The Guardian’ın büyük jürisinde Philipp Lahm, Leonardo Bonucci, Fabrizio Romano gibi uluslararası otoritelerin yanı sıra 3 de Türk yer aldı: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Bein Sports yorumcusu Uğur Meleke ve Londra’da yaşayan Türk gazeteci Emre Sarıgül.

HAKAN 32. OSiMHEN 74. OLDU

Okan Buruk yılın futbolcusu oyunu Rodri’ye verirken, Uğur Meleke’nin tercihi Dani Carvajal oldu. Kullanılan oyların ardından Manchester City’li Rodri, Vinicius Junior, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Jude Bellingham’ın önünde dünyanın 1 numaralı oyuncusu olarak gösterildi. İspanyol futbolcu bu yıl Ballon d’Or’u da yine Vinicius Junior’u geride bırakarak kazanmıştı. İlk 100’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 32, Galatasaraylı Victor Osimhen de 74’üncu sırada yer buldular.

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THE GUARDiAN’A GÖRE 2024’ÜN EN iYiLERi

1.Rodri Manchester City

2.Vinicius Junior Real Madrid

3.Erling Haaland Manchester City

4.Lamine Yamal Barcelona

5.Jude Bellingham Real Madrid

6.Harry Kane Bayern Münih

7.Lautaro Martinez İnter

8.Florian Wirtz Beyer Leverkusen

9. Dani Carvajal Real Madrid

10. Kylian Mbappe Real Madrid