‘The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu’nun lansmanı yapıldı

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Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Artık Türk futbolunun stratejik planı var. Günü değil geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde Türk futbolu stratejik planı hazırlığı için startımızı verdik. Stratejik planı olmayan dünyadaki üç federasyondan birisi olarak hedefe giden yolda stratejinin öneminin altını çizerek başladık. Büyük futbol ailemizin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla 1,5 senedir çalıştaylar düzenledik. Kulüp temsilcilerinin, futbolcuların, hakemlerin, akademisyenlerin, medya mensuplarının aktif çalışmaları ve katılımlarıyla bugün stratejik planımızı sizlere paylaşabilecek hale getirdik. Aynı esnada da TFF Yönetim Kurulu üyelerimiz sorumluluk alanları ile ilgili çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirecekler. 1,5 yılda 42 çalıştay düzenledik. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine bütüncül ve kapsamlı bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ortak çalışma kültürü ve ortaya koyduğumuz strateji ile birleştirdiğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir” diye konuştu.

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