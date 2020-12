The Game Awards heyecanı yükseliyor

Yılın en beğenilen oyunlarının seçileceği ve oyuncuları belirli sürprizlerin beklediği The Game Awards önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Geoff Keighley ise Twitter’da paylaştığı bir gönderiyle The Game Awards sırasında Dragon Age 4'e ait özel içeriklerin yer alacağını söyledi. Paylaşımda ise oyuna ait bir konsept tasarımı paylaştı.

Henüz ödül töreninde Dragon Age 4’e ait ne gibi bir içerik paylaşılacağı bilinmiyor ancak tahminler yeni bir fragman ya da stüdyonun kendisi tarafından resmi bir açıklama yönünde.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i