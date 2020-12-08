The Game Awards heyecanı yükseliyor

Yılın en beğenilen oyunlarının seçileceği ve oyuncuları belirli sürprizlerin beklediği The Game Awards önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Geoff Keighley ise Twitter’da paylaştığı bir gönderiyle The Game Awards sırasında Dragon Age 4'e ait özel içeriklerin yer alacağını söyledi. Paylaşımda ise oyuna ait bir konsept tasarımı paylaştı.

Henüz ödül töreninde Dragon Age 4’e ait ne gibi bir içerik paylaşılacağı bilinmiyor ancak tahminler yeni bir fragman ya da stüdyonun kendisi tarafından resmi bir açıklama yönünde.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

Keighley bu paylaşımı, Bioware’den oyun yazarlarının Dragon Age 4’e ait yeni kısa hikâyeler paylaşmasıyla aynı gün, 4 Aralık’ta gerçekleşti. Inquisition, çizgi romanlar ve en son çıkan kitapların tümü, kan büyüsü, entrika ve kölelik diyarında kök salmış devasa bir hikâye kurgusuna işaret ediyor. Dragon Age serisinin yeni oyununun Tevinter ve Antiva mekanlarında geçeceğine dair tahminler bulunmakla birlikte daha fazla bilgi için oyuncular takvimlerinde önümüzdeki haftayı işaretledi.

The Game Awards, önümüzdeki Perşembe, 10 Aralık’ta, Nolan North ve John David Washington tarafından sunulacak.