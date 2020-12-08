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Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

The Game Awards heyecanı yükseliyor

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The Game Awards heyecanı yükseliyor
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Yılın en beğenilen oyunlarının ödüllendireleceği The Game Awards 10 Aralık’ta.

Yılın en beğenilen oyunlarının seçileceği ve oyuncuları belirli sürprizlerin beklediği The Game Awards önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Geoff Keighley ise Twitter’da paylaştığı bir gönderiyle The Game Awards sırasında Dragon Age 4'e ait özel içeriklerin yer alacağını söyledi. Paylaşımda ise oyuna ait bir konsept tasarımı paylaştı.

Henüz ödül töreninde Dragon Age 4’e ait ne gibi bir içerik paylaşılacağı bilinmiyor ancak tahminler yeni bir fragman ya da stüdyonun kendisi tarafından resmi bir açıklama yönünde.

Keighley bu paylaşımı, Bioware’den oyun yazarlarının Dragon Age 4’e ait yeni kısa hikâyeler paylaşmasıyla aynı gün, 4 Aralık’ta gerçekleşti. Inquisition, çizgi romanlar ve en son çıkan kitapların tümü, kan büyüsü, entrika ve kölelik diyarında kök salmış devasa bir hikâye kurgusuna işaret ediyor. Dragon Age serisinin yeni oyununun Tevinter ve Antiva mekanlarında geçeceğine dair tahminler bulunmakla birlikte daha fazla bilgi için oyuncular takvimlerinde önümüzdeki haftayı işaretledi.

The Game Awards, önümüzdeki Perşembe, 10 Aralık’ta, Nolan North ve John David Washington tarafından sunulacak.

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