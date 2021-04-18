The Elder Scrolls Online: Blackwood Geliyor

Katıldığımız sunum ve oyunun test sunucusunda geçirdiğim zaman doğrultusunda edindiğim bilgi ve düşüncelerime göre, basit bir genişletme paketinden ziyade eskiden gördüğümüz o büyük şehirlerin ve alanın en baştan tasarlanmış hali gibi. Gideon, Leyawiin gibi şehirleri ve Deadlands bölgesini böyle görkemli görmek beni kendimden geçirdi.

Test sunucusunda geçirdiğim zaman boyunca girdiğim yeni zindanlarda, yaptığım bazı yan görevlerde ve bölgeyi keşfederken yanımda bulunan Companion’ım (Yoldaş) ile birlikteydim. Yeni gelen bu yoldaş sistemi oyunu benim gibi tek başına MMO oynayan oyuncular için mükemmel olmuş. Gerek rol yapma anlamında gerek savaşta sizin eksik kaldığınız kısmı kapatmak konusunda başarılı bir sistem olmuş. Yazının ilerleyen kısmında detaylı bir şekilde bahsedeceğim.

Başlangıç

Blackwood’un bir genişletme paketinden ziyade hikayeye eklenen yeni bir bölüm olması için uğraşılmış. Bu şekilde oyuncuların Blackwood’u istedikleri zaman ziyaret edip, oyun içindeki aktiviteleri diledikleri sırada yapmalarına fırsat tanınıyor. Dilediğiniz gibi keşfedebileceğiniz bir Blackwood’a hazır olun.

Yeni oyuncular için eklenen başlangıç bölümlerini iyileştirmek için uzun süren bir “Öğretici Bölüm”(Tutorial) yerine, yepyeni bir hikayeye sahip bir öğretici bölüm olacak ve oyuncular buradan diledikleri bölgeye devam edebilecek. Yalnızca yeni bir karakter ile tecrübe edileceğini de belirtelim.

Blackwood

Blackwood, Daedra’lara tapmayı ve onlara ibadet etmeyi yasallaştırmaya çalışan zengin bir imperial grubunun hikayesini anlatacak. Hikayesi The Elder Scrolls Online’a özgü olacak. Oblivion’un 400 yıl öncesinde geçen bir hikayeye sahip olacak bu bölümde bolca Daedra ve aldatmacalar göreceğiz. Daedra’lara ibadet etmenin yaratabileceği problemlere ve yaratabileceği politik kargaşaya en önden tanıklık edeceğiz.

Argonian ve imperial ırklarının baskın olduğu bu devasa alanda birçok yeni şehirle, mağaralarla, bölgelerle ve insanlar ile karşılaşacağız. Yeni bölgelerin yanında tanıdık bir çok yere ve kişiye de sahip olacak bir alan burası. Oblivion’dan bildiğimiz Leyawiin şehrinde dolaşırken bulabiliriz kendimizi. Aynı zamanda Lyranth gibi tanıdığımız karakterleri de bu hikayede göreceğiz. Bu devasa alanı gezip birçok bölgeyi, şehri keşfetmek ve karakterlerle tanışmak için bolca vaktimiz olacak.

Blackwood ormanları ve bataklıklarında bu yerleri ararken dikkatli olmakta fayda var. Zira bölgedeki düşman çeşitliliğinin yanı sıra bu bölgede gezerken rastgele denk gelebileceğiniz “Oblivion Portal” bir Blackwood etkinliği olarak gelecek. Bu portaldan geçtiğiniz zaman herkese açık olan “Deadlands” bölgesine ulaşacaksınız. Ortalama bir Zindana göre daha büyük olacak bu bölgeyi istediğiniz zaman tamamlamak üzere giriş yaptığınız portala geri dönebilirsiniz. Tek seferde bitirmenin de mümkün olduğu bu Zindan bitirildiği zaman karşılığını bol ve güzel ödüller ile alacaksınız. Bu portalları bir grup olarak yapabileceğiniz gibi tek başınıza da yapabilirsiniz. Fakat herkese açık olan bir zindan olduğu için tek başınıza girdiğiniz zaman da kendinize bir ekip bulmanız mümkün.





Companion Sistemi

Etkinlik sırasında edindiğimiz bilgiler ve yapımcılara sorduğumuz sorular dahilinde öğrendiklerimize göre, büyük bir heyecanla beklenen companion sistemi de bu genişletme ile bizlerle olacak. Başlangıçta yalnızca 2 companion bulunacak. Bunlar bir Dark Elf olan Mirri ve Imperial olan Bastion olacak. İstediğiniz yoldaşı seçtikten sonra yanınıza çağırabilecek ve konuşarak üstlerindeki kıyafetleri, eşyaları ve yeteneklerini ayarlayabileceksiniz. Bu yoldaşları 20 dakika kadar süren yan görevlerle açılabiliyoruz. Yoldaşların devamlı olarak ekstra bir oyuncu yerine kullanılmasından çok belli bir eksiği geçici olarak kapatabilmesi bekleniyor. Tek başına oynayan bir hasar oyuncusu iseniz, yoldaşınızın sizin için düşmanları kendisine çeken bir Tank olmasına yönelik yetenekler vermeniz ve size bir süre de olsa destek olması bekleniyor. Yoldaşlarınız da savaşlar içerisinde aynı oyuncular gibi ölebiliyor ve tekrar diriltebiliyorsunuz. Bu sistem oyuncuların ölmesiyle aynı mantıkta çalışıyor, savaş içinde kaldırmasanız bile savaş bittiğinde kendisi dirilmiş oluyor.

Yoldaşlar ile oyuncu arasında bir uyum sistemi bulunacak. Yanınızdaki karakterin sevdiği şeyleri yaparak ilişkinizi arttırabilir veya tersini yaparak azaltabilirsiniz. Örneğin hırsızlığı seven bir yoldaşınız varsa başkalarının eşyalarını almanız ilişkinizi hızlıca arttırırken, yoldaşınız kuralcı bir karakter ise bu ilişkinizi azaltır. Şu an için yoldaşlar ile aranızda bir aşk sistemi olmasa bile, oyuncuların bu sistemi isteyeceklerini bildiklerini söyleyen yapımcıların bununla ilgili gelecekte bir fikirleri olacaktır. Ayrıca yoldaşlarınız vampir veya kurt adam gibi etkilere şu anlık sahip olamıyorlar.

Yoldaşların da aynı oyuncular gibi açılan ve gelişen bir yetenek sistemi var. Fakat kullanım şekli farklı olacak. Dengeleme ve oyuncu isteğine göre rotasyon atan bir yetenek sistemi için bekleme süresi kullanan ve oyuncunun düzenlediği sıraya göre çalışan bir sistem olacak.

Yoldaş eşyaları ayrı olacak ve loot olarak bulunabilecek. Yoldaş eşyaları yalnızca yoldaşınız aktifse bulunabilecek. Bu eşyaların yoldaşlar için özel güçlendirmeleri olacak. Eşyalar aynı oyuncu eşyaları gibi satılabilir veya takaslanabilir. Kostümler ve binekler için sistemleri olacak.

Yoldaşlar sizin aldığınız deneyim puanını azaltmayacak, kendilerine ait bir level sistemleri olacak. Öldürdüğünüz, keşfettiğiniz, deneyim puanı kazandığınız her an yoldaşlarınıza da ekstra olarak deneyim puanı gidecek. Yoldaşların güç kazanmasının tek yolu eşyaları, yetenekleri ve seviyeleri üstünden geçiyor. Ekstra bir güç kazanma yolları bulunmuyor. Bu da yeni oyunculara, yalnız oyunculara veya oyuna alışmakta zorluk çeken kişilere belli alanlarda yardımcı olabilmelerini sağlıyor. Tecrübeli oyuncular için yoldaş sistemi roleplay ve gelişmek için yeni bir alan olacak. Test sunucusunda edindiğim tecrübe sırasında gerçekten zorlandığım kısımlarda yoldaşım sayesinde ucu ucuna geçebildiğim kısımlar oldu. Yardımcı oldukları konusunda şüphe yok fakat yalnızca belli bir miktarda olduğunu unutmamak lazım. Daha büyük zindanlarda veya trial alanlarında yanınıza bir yoldaş alarak başarılı olmanız bir hayli zorlu olacak.

Yoldaşlar PvP savaşlarında asla kullanılmayacak. Ayrıca bütün eşyaları, özellikleri, yetenekleri ve seviyesi doğru kullanılan bir yoldaş en fazla ortalama bir oyuncu kadar iş yapabilecek. Bu da büyük zindanlarda belli bir yardımı olsa bile onun sayesinde kazanamayacağınız anlamına geliyor. Yoldaşların bir eşya taşıma sistemi olmayacak, yani sadece kullanabildikleri eşyaları olacak ve bu da Skyrim’de yaptığımız gibi fazla eşyalarımızı taşıması için bir yoldaş kullanmamızı engelleyen bir sistem olacak.

Yenilikler

Etkinlik boyunca yapımcılar ve sorulan sorulardan öğrendiğimiz yeni gelecek sistemler ve iyileştirmeler arasında Endeavors sistemi oldu. Endeavors sistemi Activity Finder kısmına eklenecek. Günlük ve haftalık görevler içerecek bu sistem içinde bütün görevleri bitirmeniz gerekmiyor. Seçili görevler arasından yapmak istediğinizi, oyun stilinize uygun olan bir kaç görevi yapmanız yeterli. Büyük bir görev havuzundan seçilecek bu görevler arasında savaş/üretim/keşfetme gibi çeşitli alanlar olacak ve buna göre kendi görevleriniz için şekillendirme yapabileceksiniz. Bu sistem hesap bazında çalışacak ve bütün karakterler için ayrı ayrı yapmayacaksınız. Tek bir karakterle görevleri tamamlamak ödülü almak için yetiyor.

Bu görevlerde yer alarak “Seals of Endeavors” denen bir birime sahip olabilirsiniz. Bu birim sayesinde ESO tarihinde ilk defa Crown kullanarak alınan eşyaları oyun içi bir para sistemiyle alınabilir hale gelecek. Seçili kutuları Seals of Endeavors kullanarak alabilirsiniz, eğer istediğiniz bir kutu o anda yoksa herhangi bir limit veya sıfırlanma kuşkusu yaşamadan paranızı istediğiniz kutu markete gelene kadar biriktirmeye devam edebilirsiniz.

12 oyuncululuk bir Trial eklenecek. Rockgrove adı verilen bölgede geçecek trial temelinde, Argonian sunağında gerçekleşen bir ritüeli konu alacak. Rich Lambert bu trial için “Geliştiricilerimiz ESO oyun motorunda mümkün olduğunu düşünmediğim bir iş başardı” yorumunu yaptı. 3 yeni ve özel boss içerecek bu trial aynı zamanda zor mod içerecek. Bir çok yeni eşya, başlık ve kozmetik içerecek. Achievement avcıları için bütün her şeyi toplayan oyuncular için yeni bir binek açılacak. Blackwood genişletmesi ile gelecek birçok yeni eşya ve kozmetik yanında, bu genişletme için özel olmayan da eşyalar ve kozmetikler ödül olarak eklenecek. Bu Trial’ın maksimum potansiyelini görmek için oyunun çıkış yapmasını dört gözle bekliyorum, açık bir şekilde 12 oyuncuyla oynanması beklenen bir trial olmuş.

Bu sırada uzun zamandır beklenen “Perfected” ve “Non-Perfected” set eşyaları artık birlikte kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede oyuncular zor mod Trial’larında daha kolay bir şekilde başarı elde edebilecekler. Non-Perfected setlerini bozmadan Perfected eşyaların kullanımı gerçekten önemli bir geliştirme oldu.

Sesli sohbet üstünde birçok geliştirme yaptıklarını açıklayan yapımcılar, hem sesli sohbet üstünde hem de savaş arayüzü üstünde yeni geliştirmeler de denendiğini belirttiler. Savaş arayüzü düzenlemeleri özellikle konsollar için çok yardımcı olacak.

Blackwood’un 30+ saatten fazla hikaye modunun bulunduğunu belirten yapımcılar aynı zamanda Elsweyr kadar büyük olduğunu da belirtti. Yeraltı ve yerüstü bulunan bu devasa bölgeyi keşfederken istediğiniz genişletme paketinin müziklerini, en sevdiklerinizi seçip dinlemeniz için müzik sistemini değiştirdiklerini de belirtti. Bu sayede rastgele şarkılar yerine favorilerinizi ve en sevdiğiniz bölge müziklerini seçebileceksiniz.

The Elder Scrolls Online: Blackwood PC için 1 Haziran, konsollar için 8 Haziran’da çıkış yapacak. Gelişmiş grafikler ve yarıya kadar indirilen yükleme süreleri ile PS5 ve Xbox Series S|X konsollarına da 8 Haziran’da çıkış yapacak. Yeni nesil konsollar 60FPS ve 4K oyun keyfini destekleyecek.