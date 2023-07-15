TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası’nda Mehmet Kazan ve Alya Su şampiyon oldu

Haberin Devamı

Tek gün olarak organize edilen turnuvada Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Spor Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve ferdi lisanslı toplam 76 oyuncu sahaya çıktı. Oynanan müsabakanın ardından erkekler gross kategorisinde şampiyon Kemer Golf Kulübü’nden 74 (+2) gross skorla Mehmet Kazan, kadınlar gross kategorisi şampiyonu ise Ataşehir Golf Kulübü’nden 77 (+5) gross skorla Alya Su Çiğdem oldu.

Erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Muhsin Bayramoğlu 71 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Kazan 73 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Abdurrahim Kuzu 73 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Alya Su Çiğdem 68 net skorla birinci, Merve Üçerler 76 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Lidya Atalay 77 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından İsmail Dengiz 39 stableford skorla birinci, Uğur Öztürk 38 stableford skorla ikinci, Cheon Gyu Lee 37 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından Duru Taşkın 42 stableford skorla birinci, Fatma Aytaş 39 stableford skorla ikinci, Paris Nil Çalık 38 stableford skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç taktim etti.