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TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası’nda Mehmet Kazan ve Alya Su şampiyon oldu

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#TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası#15 Temmuz#Spor
TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası’nda Mehmet Kazan ve Alya Su şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 18:57

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, İstanbul Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Sahası’nda oynandı. Müsabaka öncesi düzenlenen törende, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin manevi hatırası için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşımız okundu.

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Tek gün olarak organize edilen turnuvada Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Spor Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve ferdi lisanslı toplam 76 oyuncu sahaya çıktı. Oynanan müsabakanın ardından erkekler gross kategorisinde şampiyon Kemer Golf Kulübü’nden 74 (+2) gross skorla Mehmet Kazan, kadınlar gross kategorisi şampiyonu ise Ataşehir Golf Kulübü’nden 77 (+5) gross skorla Alya Su Çiğdem oldu.

TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası’nda Mehmet Kazan ve Alya Su şampiyon oldu

Erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Muhsin Bayramoğlu 71 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Kazan 73 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Abdurrahim Kuzu 73 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Alya Su Çiğdem 68 net skorla birinci, Merve Üçerler 76 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Lidya Atalay 77 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

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TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası’nda Mehmet Kazan ve Alya Su şampiyon oldu

Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından İsmail Dengiz 39 stableford skorla birinci, Uğur Öztürk 38 stableford skorla ikinci, Cheon Gyu Lee 37 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından Duru Taşkın 42 stableford skorla birinci, Fatma Aytaş 39 stableford skorla ikinci, Paris Nil Çalık 38 stableford skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.
Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç taktim etti.

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#TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası#15 Temmuz#Spor

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