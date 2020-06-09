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GeriVoleybol TFL Altekma'dan Mehmet Hacıoğlu takviyesi
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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

TFL Altekma'dan Mehmet Hacıoğlu takviyesi

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TFL Altekma'dan Mehmet Hacıoğlu takviyesi
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Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi Altekma, geçen sezon Tokat Belediye Plevne'de forma giyen smaçör Mehmet Hacıoğlu ile anlaşma sağladı.

Tofaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki voleybolcu Düzce Belediyespor, Arhavi Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş kulüplerinde de oynadı.

TFL Altekma'dan yapılan açıklamada, "Milli takımların çeşitli kategorilerinde hizmet verip, geçen sezon Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne'de oynayan Mehmet Hacıoğlu, yeni sezonda Altekma ailesinde. Hoşgeldin Mehmet Hacıoğlu" ifadelerine yer verildi.

TFL Altekmadan Mehmet Hacıoğlu takviyesi

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