TFF'ye açık mektup, tarihi sözler: Bütün isimler elimde, açıklamaya hazırım!

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Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmüştü.

Mücadelenin henüz 16. dakikasında 10 kişi kalan ve devamında 1-0 geriye düşen Galatasaray; Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Sivas'tan 3 puanla dönmeyi bilmişti.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın yönetimi ise spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmış ve Galatasaray Yönetimi'nin büyük tepkisini çekmişti. Hatta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dakikada Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası gerçekleştirilen VAR kontrolünde kırmızı kartın çıkmamasına büyük tepki göstermiş ve "Bana operasyon yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Tüm bu yaşananların ardından yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

İşte Tanırlı'nın hakem camiasındaki gelişmelerle ilgili ifadeleri:

Futbol kamuoyunda Barış Alper Yılmaz’ın sakatlık konusu gündem oldu. Hakem Turgut Doman’ın skandal kararı üzerinden yorumlar yapılıyor. Yalnız hiç kimse diyemiyor ki bu maça Doman nasıl atanır? MHK hangi kriterle haftanın en zor ikinci maçında bu hakeme görev verir? Maşallah, MHK Başkanı’nın kendisi de sanırsınız atamadan ‘bihaber’ gibi kurnazca davranıyor. Canlı yayında diyor ki hiçbir hakeme uygulamadıkları sorgulamayı yapacaklarmış. TFF size hangi soruşturmayı açsa acaba?

Turgut Doman’ın Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Süper Lig karnesi:

· 1 ay önce-10 Kasım: Başakşehir-Beşiktaş: Skandal kart hataları-son dakika penaltı tartışması, kötü yönetim.

· 2 ay önce-19 Ekim: Eyüp-Göztepe: Skandal kart hataları, kötü yönetim.

· 3 ay önce-29 Eylül: Bodrum FK-Adana Demirspor: Kart hataları, penaltı tartışması, kötü yönetim.

· 4 ay önce-25 Ağustos: Rizespor-Fenerbahçe: Skandal ilk 45 dakika, verilmeyen penaltılar, Mourinho’nun büyük tepkisi, kötü yönetim

· 4 ay önce-17 Ağustos: Kayseri-Sivas: Skandal kart hataları, atlanan net 2 kırmızı kart, kötü yönetim.

· Sezonun ilk maçı: Galatasaray-Hatay: Skandal kart hataları, atlanan net kırmızı kart, kötü yönetim.

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HESAP VERMESi GEREKEN MHK HAKEMDEN HESAP SORUYOR

· Görüleceği üzere pek çok hakem üst üste maç alırken, Turgut Doman, Süper Lig’de her ay sadece 1 maç yönetti. Neden? Çünkü sürekli kötü performans. Sivasspor-Galatasaray öncesinde yönettiği 6 maçın neredeyse tamamında siyah-beyaz hataları olan bir hakemi hangi güç Sivasspor-Galatasaray gibi son derece kritik maçta görevlendirebilir? Kabahati Turgut Doman’da arayanlara, sadece hakemi hedef tahtasına koyanlara, TFF Başkanı dahil olmak üzere inanamıyorum.

OPERASYONU BAŞKA YERLERDE ARAMAYIN

· Nasıl bir Ferhat Gündoğdu kalkanıdır bu? Bu hakemi, böyle bir performans eğrisiyle aklıselim hiçbir MHK bu maça atamaz. Bırakın MHK’yi, herhangi bir yönetici bu performansa sahip bir çalışanını zor bir pozisyonda görevlendirmez. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, kendinize yapılan operasyonu uzaklarda aramayın. Hakemler üzerinden hele hiç aramayın. Hakemlerin zaten şirazesi kaymış, psikolojileri bozulmuş, operasyon yapacak halleri yok. Bu hafta bir takıma, ertesi hafta başka takıma üst üste hatalar devam ediyor.

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Acilen MHK’ye soruşturma açmanız şart. ‘Bu atamayla ülkeyi karıştırıp, büyük camiaları karşımıza aldırıp altımızı oymak mı istiyorsun’ diyerek.

MADEM KEFiL OLDUN, KEFALETi ÖDE

· 8 Haziran 2024 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde geçen sezonun hakem değerlendirmesine ilişkin yazımdaki ‘Hayal Kırıklığı Yaratanlar’ başlığı altında şunları yazmıştım:

“TURGUT DOMAN: Hafta sonu hobisi hakemlik... Eğlenmeye veya fitness salonunda spor yapmaya gider tavırda “Süper Lig maçı yönetip geleyim” diyerek evinden çıkan hakem havası var. Kurallardan, kitaptan bihaber ve alakasız. Keyfe keder faul çalıp, o günkü ruh halıne göre kart göstererek 15 maçta spor yaparak koca sezon eğlendi. 4 büyük takım maçı yönetmediğinden laf söz eden de olmadı: Turgutvari Oyun Kuralları. Dolce Vita!”

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DOMAN ZATEN HEP BÖYLEYDi

· Ezcümle, Turgut Doman zaten hep böyleydi. Süper Lig’e adım attırıldığı ilk günden beri sahadaki skandalları ayrı, hatalı rapor skandalı ayrı bir hakem profiliyle karşı karşıyayız. MHK bunu bilmiyor olabilir mi!

FÜTURSUZ ATAMALAR

· Bu maçı elini kolunu sallayarak yönetebilecek kapasitedeki onlarca ismi yok eden Ferhat Gündoğdu, sezon başındaki seminerde Turgut Doman homurtularına karşı “Ben Turgut’a kefilim” sözlerini sarf ederek Galatasaray-Hatay sezon açılış maçıyla siftahı yaptırdı. Sonrası malumunuz! Kefalet sözde kalmamalı, bedeli ödenmeli Gündoğdu! Ülkeyi kaosa bir hakem sürüklemedi, fütursuz atamalarıyla, son 2 senedeki nedensiz infazlarıyla tek bir isim ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

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TFF BAŞKANI BU SESE KULAK VERMELi

· TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tekrar tavsiye ediyorum; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, MHK’nin güdümünde bir meslek kurumudur ve ısrarla yanlış yönlendiriliyorsunuz. Hakem Derneği, hiçbir kategorideki hakeme maç verme gücüne sahip değildir. MHK bu organizasyonun başındadır. Son yapılan dernek seçiminde Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım’ın desteklediği adaya oy vermeyen hakem ve gözlemcilerin tamamına mobbing uygulanarak maç sayıları düşük tutulduğu iddia edilmektedir. Dernek mağduru olduklarını düşünen hakem ve gözlemciler, Türkiye’nin her yerinden mesaj atıyor. “MHK’nin adayını desteklemediğimiz için maç verilmiyor” diyorlar. Bu isimlerin kimler olduğunu TFF’ye sunmaya hazırım. Bugüne kadar MHK’nin ‘dernek’ adı altında kıyım yapıp yapmadığı oradan anlaşılabilir.

DEVRE ARASI HAKEM KLASMANI YAPILMALI

· Sayın Hacıosmanoğlu, siz istediğiniz kadar derneğe savaş açın, MHK bildiğini yapacak ve bu mağdurların işini bitirecek. Aynen 2022’de ve 2024’te yok ettiği isimler gibi. İşte bu gerekçeyle MHK devre arasında hakem klasmanı yapmamalıdır. Çünkü TFF sitesinde açıklanan 23 Aralık’ta terfi/ tenzil operasyonunu MHK başlatıyor. Bu takvimi gerçekleştirmelerine müsaade etmeyin.