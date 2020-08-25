TFF'nin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.

TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

Buna göre maksimum Galatasaray'da 15 bin 667, Fenerbahçe'de 14 bin 350, Beşiktaş'ta 12 bin 571 ve Trabzonspor'da 12 bin 234 taraftar stada girebilecek.

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