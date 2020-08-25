MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF'nin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
GeriFutbol TFF'nin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

TFF'nin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF'nin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Ekim ayından sonra maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması kararını verdi. Ekim'den sonra 4 büyüklerin statlarının maksimum ne kadar taraftar alabileceği de ortaya çıktı.

TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.

TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

Buna göre maksimum Galatasaray'da 15 bin 667, Fenerbahçe'de 14 bin 350, Beşiktaş'ta 12 bin 571 ve Trabzonspor'da 12 bin 234 taraftar stada girebilecek.

TFFnin seyirci kararı sonrası dikkat çeken sayılar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle