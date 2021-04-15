TFF'den yeni yayın ihalesi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfı’yla birlikte yürütülmesi kararı aldı.

Dün toplanan yönetim kurulu tarafından alınan kararla oluşturulan komisyonda TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından federasyona bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil yer aldı.

TFF’den yapılan açıklamada “Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfı’yla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor” ifadelerine yer verildi.

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